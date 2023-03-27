14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için adaylar belirlendi, geri sayıma geçildi.

Cumhur İttifakı'nda aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, Millet İttifakı'nın adayı olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismi açıklandı.

Seçimlere Yeşil Sol Parti adıyla girmeyi planlayan HDP ise aday çıkarmayarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

HDP, Kılıçdaroğlu için çalışmaya başladı

Fransa'nın başkenti Paris'te seçim çalışması yürüten HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek için kolları sıvadı. Hakkında çıkarılan yakalama kararı sonrası Paris'e yerleşen İpekyolu Belediyesi eski eş başkanı Veysel Keser, HDP'nin seçimde kilit parti olduğunu söyledi.

"Herkes bilsin ki sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı"

Sözlerine devam eden Keser daha sonra "Herkes bilsin ki sayın Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını bile HDP'nin siyaseti sağladı. Onun dışındaki isimlerin aday olması durumunda desteklemeyeceğini sürekli deklare etti" dedi.

"Anket sonucunda da görüldü ki sadece HDP kilit partidir"

HDP'nin destekleyeceği aday üzerinden seçimin kazanılabileceğini sözlerine ekleyen Keser, "Sürekli anketler yapılıyordu. Anket sonucunda da görüldü ki sadece HDP kilit partidir ve HDP'nin destekleyeceği aday üzerinden tek adam rejiminden kurtulunabilir. Bu şansı kaçırmamamız lazım" şeklinde konuştu.