AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 100 kişilik en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinde isminin açıklanmasına izin veren 2 rekortmen kadın mükellef öne çıktı.

Listede dikkati çeken isimlerden biri Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Kıraç oldu. Kıraç, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleriyle 5'inci sırada yer alırken kendisine 323 milyon 300 bin 723 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

Arya Kadın Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Serter, kendi adına menkul sermaye iradı faaliyetleri alanında tahakkuk ettirilen 54 milyon 597 bin 792 liralık vergiyle listenin 64'üncü sırasına yerleşti.

Böylece, Türkiye'nin 2023 yılı gelir vergisi rekortmenleri listesinde isimleri açıklananlar arasındaki 2 kadına tahakkuk ettirilen vergi toplamda 377 milyon 898 bin 515 lira oldu.

Geçen yıl 4 kadın mükellefin ismi açıklanmıştı

Geçen yıl söz konusu listede isminin açıklanmasına izin veren 4 rekortmen kadın mükellef öne çıkmıştı.

İpek Kıraç, 2022'deki listede menkul kıymet aracılık faaliyetleriyle 9'uncu sırada yer alırken bu ismi 17'nci sırada Tara Holding ortaklarından Ceyda Lale Tara, 65'inci sırada Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Begümhan Doğan Faralyalı ve 90'ıncı sırada Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diane Arcas Göçmez takip etmişti.