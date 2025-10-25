Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile cep telefonları ve tütün ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları yeniden düzenlendi. Düzenlemeyle birlikte, bazı cep telefonu modellerinde bin TL'ye kadar indirim bekleniyor.
YENİ ÖTV ORANLARI
Karara göre cep telefonlarında vergi matrahına göre uygulanacak yeni oranlar şu şekilde:
- 4.500 TL ve altı cihazlarda ÖTV oranı %25
- 4.500 TL - 9.000 TL arası cihazlarda %40
- 9.000 TL üzerindeki cihazlarda %50
Bu değişiklikle, daha önce %50 oranında vergilendirilen bazı modeller artık %40 oranına tabi olacak.
ORTA SEGMENT TELEFONLAR UCUZLAYACAK
Düzenlemenin özellikle giriş ve orta segmentteki akıllı telefon modellerini kapsadığı belirtildi. Uzmanlara göre bu değişiklik, tüketicilerin en çok tercih ettiği modellerde yaklaşık 1000 TL'lik indirim anlamına geliyor.
İŞTE FİYATI DÜŞECEK TELEFONLAR
Yeni vergi oranlarından yararlanarak fiyatı düşmesi beklenen bazı modeller şunlar:
- Hiking A45
- Reeder S19 Max Pro S
- General Mobile Era 30
- Omix X5 128 GB
- Casper VIA M40
- Realme C61
- Nubia Music
- Tecno Spark GO2
- Vivo Y04
- Infinix Hot 30i
- Poco M7 Pro
- Xiaomi Redmi Note 13 Pro
- Xiaomi Redmi Note 12 Pro
- Oppo A5 Pro
- Samsung Galaxy A25
- Samsung Galaxy A17
UZMANLAR: DAR GELİRLİ TÜKETİCİ İÇİN OLUMLU ADIM
Teknoloji uzmanları, düzenlemenin özellikle dar gelirli kullanıcılar için önemli bir rahatlama yaratacağını belirtti. Bazı analistler, bu indirimin sektörde rekabeti artırarak markaları daha uygun fiyatlı modeller sunmaya teşvik edeceğini ifade etti.
FİYAT ETKİSİ KASIM'DA GÖRÜLECEK
Vergi indiriminin etkilerinin Kasım ayı itibarıyla fiyat etiketlerine yansımaya başlaması bekleniyor. Uzmanlara göre bu gelişme, cep telefonu pazarında hareketlilik yaratacak ve indirimlerin dalga dalga yayılabileceği öngörülüyor.