VATSO Yönetim Kurulu Başkanı Zahir Kandaşoğlu, 6 Şubat’ta merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin çok derin izler bıraktığını ifade ederek, 7'den 70'e herkesin elinden geldiğini yaptığını söyledi. Depremde en büyük görevi, 7 bin yıllık tarihi olan ve birçok medeniyete beşiklik eden Van’ın Valisi Dr. Ozan Balcı’nın icra ettiğine vurgu yapan Kandaşoğlu, “Deprem bölgesinde büyük bir sorumluluk üstlenen Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı; tüm ekibiyle birlikte deprem bölgesinin sorun ve sıkıntılarını gece gündüz demeden, tek tek takip ederek, büyük bir özveriyle bu çalışmaları önemli bir noktaya getirmenin mutluluğunu ve gururunu tüm Van halkına ve ülkemize yaşatmıştır. Valimize, ekibine ve emeği geçenlere Van halkı adına sonsuz teşekkürlerimizi ve minnettarlığımızı iletiyoruz” dedi.

Vali Balcı’nın kendisine verilen görevi başarıyla ve anlının akıyla tamamladıktan sonra tekrar Van’daki görevin başına geldiğini belirten Kandaşoğlu, "Bundan sonra başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanı ve tüm yetkililerden ricamız şudur.

Van Valiliğinin önemli 2 görevi var. Şehrimizin 14 ilçesi ve 600'e yakın mahallesi bulunmaktadır. Bu kadim şehir, göçten dolayı plan ve projesiz, adeta bir köy kent halini almıştır. Bundan sonra valimize maddi ve manevi ciddi bir şekilde destek verilmelidir. Çevre yolu başta olmak üzere şehir içi trafik sıkıntısına neden olan Beşyol, AVM ve yeni emniyet kavşaklarının alt veya üst geçişleri acilen yapılmalıdır.

Aynı şekilde başlayan Edremit - Adırköy sahil yolu, Tuşba'ya bağlı Çarpanak imar projesi, stadyum ve otogar bir an önce yapılmalı, eski Van Kalesi’nin yanında valimizin de projesi olan turizm merkezi ve eski Van şehri hayata geçirilmelidir. YYÜ - Edremit TOKİ arası tramvay hattının yapılması ile Van'ımız şehir kimliğine ve etiketine kavuşturulmalı, aksi takdirde Van modern bir şehir olarak var olamayacaktır” ifadelerini kullandı.İHA