Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

İpekyolu ilçe sınırları içerisinde yer alan Yeni Mahalleye bağlı 11. Sokak yolları, kış aylarında tahrip oldu. Yer yer asfaltı bozulan, çukurlar oluşan yolda, yağmur sonrası su birikintisi de oluşuyor.

Sürücüleri de zor duruma sokan ve araçlara zarar veren yolların onarılmasını talep eden sokak sakinleri, yaz aylarına girilen bu günlerde bazı noktalarda başlatılan asfalt çalışmalarının kendi sokaklarında da yapılmasını istiyor.

WanHaber’e açıklamalarda bulunan sokak sakinlerinden Yılmaz Duman, “Maalesef sokak yollarımız tamamen tahrip olmuş bir vaziyette. Yol boyunca oluşan çukurlar araçlara zarar verdiği gibi, içinde biriken sular da araç geçişlerinde vatandaşın üstüne sıçrıyor. Bu durum tüm mahalleyi mağdur ediyor. İpekyolu Belediyesi ekiplerinin, söz konusu yollarımızı asfaltlamasını talep ediyor ve bekliyoruz” dedi.