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WanHaber / Özel

VASKİ) Genel Müdürlüğü iştiraklerinden VANSU Personel Anonim Şirketi’ne alımı yapılacak olan 242 adet mevsimlik (5 ay 29 gün) işçi alımı noter kurası dün saat 14:00’de Van Evliya Çelebi MTAL Uygulama Oteli’nin konferans salonunda Noter huzurunda çekildi.

Yapılan noter kurası çekilişi sonucu ismi çıkan başvuru sahipleri açıklandı. Asil listelerde ismi belirtilen kişilere VANSU Personel Anonim Şirketi tarafından ulaşılarak işbaşı yapmalarına ilişkin belgeleri talep edilecek.

Kurada ismi çıkan asil ve yedek listeye https://www.vaski.gov.tr/resimler/files/duyuru.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.