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Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz hafta yapılan açıklama ile; Gürpınar ilçesi Bejingir kaynağından şehir merkezine gelen bin 500’lük ana içme suyu isale hattındaki toplam 5 adet arızanın giderilmesi için isale hattının tamamında çalışma yapılacağından dolayı kaynaktan su kapatılarak bakım onarım çalışması yapılacağı bildirilmişti.

Açıklamada, çalışmadan dolayı 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü sabah 03.00 ile 20 Ağustos 2023 Pazar günü 23.59 saatleri arasında su kesintisi yapılacağı duyurulmuştu.

Bu açıklamanın ardından Van kamuoyunda eleştiriler yükselmiş ve yazın en kavurucu sıcaklarının yaşandığı bir dönemde 6 günlük su kesintisine gidilmesinin salgın hastalıklara davetiye çıkaracağı belirtilmişti. Kent turizminin de bu durumdan zarar göreceği yönünde eleştiriler yapılmış ve VASKİ’nin su kesintisi kararını gözden geçirmesi istenmişti.

VASKİ, SU KESİNTİSİ DUYURUSUNU YAYIMDAN KALDIRDI

Bu gelişmelerin ardından VASKİ’nin su kesintisi kararını ileri bir tarihe ertelediği iddiaları gündeme geldi. Ancak konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Bunun yerine VASKİ’nin, daha önce su kesintisi yapılacağı ilanını yayımladığı sosyal medya hesaplarından bu duyuruyu kaldırdığı görüldü. Bu ilanın kaldırılması, VASKİ’nin su kesintisini ileri bir tarihe ertelediği şeklinde yorumlandı.