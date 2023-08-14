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Wanhaber / Haber Bülteni

Yıllardır meydan özlemi yaşayan, konserler, mitingler ve eğlence programlarında büyük sıkıntıların yaşandığı Van’da, Büyükşehir Belediyesi kent meydanı projesini hayata geçiriyor.

Kentin kalbi konumundaki Cumhuriyet Caddesi Merkez Bankası yanında yapımı hızla devam eden Kent Meydanı yepyeni bir konseptte tasarlandı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Caddesi ile eski müze sokak arasında bulunan ve tamamı Büyükşehir Belediyesine ait 6580 metrekarelik alanda yapılan kent meydanı Van’a değer katacak.

Meydan konseptinde tasarlanan alan; konser, tiyatro, gösteri ve mitinglerde kullanılabilecek bir sahne, oturma alanları ve yeşil alan olacak. Yapılacak olan ışıklandırma çalışmalarıyla meydan, gece etkinliklerinde de rahatlıkla kullanılabilecek.

Yılsonuna kadar yapımının tamamlanacağı belirtilen meydanın, kentteki etkinliklerin yeni adresi olacağı kaydedildi.