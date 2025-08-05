Zorlu maraton öncesi son hazırlıklarını sürdüren Van Spor Futbol Kulübü’nde sponsorlar da bir bir belli oluyor. Kırmızı – siyahlılar son olarak sağlık sponsoru ile anlaşmaya vardı.

Van Spor Futbol Kulübü, 2025 – 2026 sezonu için sağlık sponsorluğu için Lokman Hekim Hastaneleri ile anlaştı.

VAN SPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Sponsorluğu konusunda Lokman Hekim Hastaneleri ile anlaşan Van Spor FK’den bu anlaşmaya ilişkin açıklama geldi.

Açıklamada; “Sağlık Sponsorumuz: Lokman Hekim Hastaneleri… Kulübümüz, 2025-2026 sezonu için sağlık sponsorluğu konusunda Lokman Hekim Hastaneleri ile anlaşmaya varmıştır. Alanında uzman kadrosu, modern sağlık altyapısı ve güçlü kurumsal yapısıyla Lokman Hekim Hastaneleri, yeni sezonda takımımızın sağlık süreçlerinde çözüm ortağımız olacaktır. Bu değerli iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, Lokman Hekim Hastaneleri’ne katkılarından dolayı teşekkür ederiz” denildi.