Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), milletvekilinin katılımıyla Ağustos ayı boyunca 81 ilde saha çalışmalarına bugün başlıyor. Bugün itibari ile 21 ilde start alacak programda, çok sayıda milletvekili 25 ekip halinde sahada olacak.

Vatandaşları çeşitli konular hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan bu çalışmaların ilk duraklarından biri de Van oldu. Van’da 5 ile 6 Ağustos 2025 tarihlerinde yoğun bir program gerçekleştirecek olan CHP milletvekilleri Fethi Açıkel, Enis Berberoğlu, Mahir Polat, Aliye Timisi Ersever ve Türkan Elçi, esnaf, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve derneklerle buluşacak.

CHP’NİN VAN’DAKİ İKİ GÜNLÜK PROGRAMI İSE ŞU ŞEKİLDE OLACAK;

5 Ağustos Salı (Bugün) Programı:

- Fethi Açıkel ve Türkan Elçi’nin katılımıyla Van İl Başkanlığı ziyareti ve basın toplantısı

- Fethi Açıkel ve Türkan Elçi’nin katılımıyla DİSK ve KESK Van Şube Başkanlıkları ziyaretleri

- Enis Berberoğlu’nun katılımıyla Emekliler Derneği, Şoförler Cemiyeti ve Bakkallar Odası ziyaretleri

- Mahir Polat’ın katılımıyla Oto Sanayi ve Galericiler Sitesi esnaf ziyaretleri

- Aliye Timisi Ersever’in Van Sebze Hali ve çarşı esnafı ziyaretleri

6 Ağustos Çarşamba (Yarın) Programı:

- Fethi Açıkel ve Türkan Elçi’nin katılımıyla Van Barosu, Ticaret Odası, Tabipler Odası, Mali Müşavirler Odası, Eczacılar Odası, Gazeteciler Cemiyeti, Milanlılar Derneği ve TMMOB ziyaretleri

- Enis Berberoğlu’nun katılımıyla DİSK Emekli-Sen, Brukiler Derneği ve Kadim Aşiretler Federasyonu ziyaretleri

- Mahir Polat’ın katılımıyla Organize Sanayi, Ticaret Borsası, Ziraat Odası ve esnaf ziyaretleri

- Aliye Timisi Ersever’in Edremit TOKİ, sahil çalışması ve Tarihi Şamran Kanalı basın açıklaması