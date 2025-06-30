Van Spor FK, 18 Temmuz 2024 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki gider tablosu paylaştı. Van Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen Mali Genel Kurul 173 delegenin imzasıyla başlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından oluşturulan divan Mali Genel Kurulu yönetti. Van Spor FK Kulüp Müdürü Batuhan Özaltun'un okuduğu gelir gider tablosu üyeler tarafından ibraz edildi.

VAN SPOR FK’NİN 18 TEMMUZ 2024-30 HAZİRAN 2025 GELİR GİDER TABLOSU;

Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerden gelen-178.575.273 TL,

Sponsorluk gelirleri-55.000.000 TL,

Belvan Sponsorluk gelirleri-15.000.000 TL,

TFF ve Spor Toto gelirleri-3.430.000 TL,

Bağış, bilet ve hasılat ve diğer gelirler- 7.617.108 TL,

Toplam gelir: 259.622.401 TL.

GİDER TABLOSU İSE;

Futbolcu sözleşme giderleri - 120.390.000 TL

Bonservis ve kiralama bedelleri - 28.850.000 TL

Ödenen primler toplamı - 44.044.550 TL

Teknik heyet ödemeleri - 12.365.940

Spor malzemesi giderleri - 5.5560.00 TL,

Gıda ödemeleri - 2383.033 TL,

Seyahat ve konaklama giderleri toplamı - 12.715.364 TL,

UÇK, SGK, Hukuk danışmanlık hizmeti ve noter işlem giderleri toplamı - 22.527.129 TL,

Tesisler bakım, onarım ve muhtelif giderler toplamı - 1.681.349 TL,

Medikal malzeme alımı ve sağlık hizmetleri ödemeleri - 670.200 TL,

Personel maaş ödemeleri - 3.580.102 TL,

Özel güvenlik hizmeti ödemeleri - 2.045.000 TL,

Taraftar grupları ulaşım iaşe, konaklama ve kira bedelleri - 2.809.734 TL,

Toplam gider: 259.622.401 TL.

HANOĞLU, “ÇALIŞMALARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR”

Mali Genel Kurulunda konuşan Van Spor FK Genel Sekreteri Gökhan Hanoğlu, “Bilindiği üzere bundan 15-16 gün evvel olağanüstü seçimli bir kongre hazırlığımızın olduğunu ifade etmiştik. Bunu basın yoluyla da duyurmuştuk. Aynı zamanda Mali Genel Kurulumuzun olacağını da duyurmuştuk. Ancak Erol Başkanımızın devam kararından sonra Olağanüstü seçimli genel kurulumuzu iptal ettik. Mali genel kurulumuz devam edecek demiştik. Bugün bunu icra ettik. Sayın Erol Temel Başkanlığında yönetim kurulu hız kesmeden çalışmalarını devam etmekte. Transferlerimizin son aşamasındayız. %90'lık kısım tamamlandı. Ayın 5'i itibariyle tüm takımımız Kayseri'de kampa başlayacak.” dedi.

“DESTEĞİNİZ BİZİM İÇİN DEĞERLİ”

Hanoğlu konuşmasının devamında, “Stadyumumuz bir taraftan hazırlıklara başladı. Tesislerimizin ihalesi şu an yapılmak üzere bitti bitecek. Hayırlısıyla bir hafta sonra da tesislerimiz başlıyor. Biz hız kesmeden yolumuza devam ediyoruz. İnşallah 1. ligde de yolumuz açık olur. Sizlerin desteği her zaman bizim için kıymetli.” sözlerine yer verdi.