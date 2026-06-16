Geçtiğimiz yıl sıkça gündeme gelen Vanspor Stadı’nın yeniden inşa edilmesi nedeniyle kırmızı-siyahlı ekibin yeni sezonda iç saha maçlarını İstanbul’da oynama olasılığı yüksek görülüyor.

1 Haziran’da gerçekleştirilen kongrede Yönetim Kurulu Üyesi Özgür İreç İlhan’ın stat ve tesis çalışmalarına değinerek, “Bu yıl 12’nci adamdan uzak kalacağız” ifadelerini kullanmasının ardından gözler hem stat çalışmalarına hem de Vanspor’un maçlarını hangi şehirde oynayacağına çevrildi.

Konuyla ilgili Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Vanspor FK Teknik Direktörü Murat Yıldırım, taraftarlara önemli mesajlar verdi.

“TARAFTARLARIMIZ BİZİM EN BÜYÜK GÜCÜMÜZ”

Yeni sezonda taraftar desteğinin önemine vurgu yapan Yıldırım, “Allah’ın izniyle, sizlerin ve taraftarlarımızın desteğiyle bu sezon hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız. Vanspor taraftarı bizim en önemli gücümüz. Biz sahada mücadelemizi verirken onlar da tribünde 12’nci adam olarak görevlerini en iyi şekilde yerine getiriyorlar. Deplasmanda da içeride de her zaman takımın yanında oldular.” dedi.

“DIŞARIDA OYNASAK DA BİZİ YALNIZ BIRAKMAYACAKLAR”

Stat çalışmalarının takımı zorlayabileceğini belirten Yıldırım, taraftarların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyacaklarını ifade ederek, “Bu yıl stadın yıkılması söz konusu. Sezonun ilk bölümünde maçlarımızı dışarıda oynama durumumuz olabilir. Ancak dışarıda da olsak, deplasmanda da oynasak taraftarlarımızın bizi yalnız bırakmayacağını biliyoruz. Onların desteği bizim için çok önemli.” ifadelerini kullandı.

“BİRAZ SABIR İSTİYORUZ”

Kulübün bazı sıkıntılarla mücadele ettiğini kaydeden tecrübeli teknik adam Yıldırım, “Kulübün içinde bulunduğu maddi durum ve geçen sezondan kaynaklı bazı sıkıntılar var. Bu sorunları aşmak biraz zaman alacak. Taraftarlarımızdan biraz sabır ve her zamanki desteklerini bekliyoruz. Onların desteğiyle bu süreci de atlatacağımıza inanıyorum.” dedi.

Van Spor FK Teknik Direktörü Murat Yıldırım, tüm taraftarlardan sabırla takıma destek olmaları çağrısına bulundu.