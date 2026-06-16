Vanspor FK Başkanı Şahin Aslan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ziyaretlerini sürdürüyor. Yönetim son olarak TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Van Milletvekili Burhan Kayatürk'ü ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Van'a kazandırılması planlanan yeni stadyum projesi, stadyumun yapım sürecinde Vanspor'un maçlarını il dışında oynama ihtimali ve kulübün geleceğine yönelik çeşitli konular ele alındı.

YENİ STAT HAKKINDA GÖRÜŞME YAPILDI

Ziyaretin ardından Vanspor FK tarafından yapılan açıklamada, “TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı ve Van Milletvekilimiz Sayın Burhan Kayatürk ile Vanspor Futbol Kulübü Yönetim Kurulu olarak bir araya geldik. Gerçekleştirdiğimiz verimli görüşmede, Van'a kazandırılacak yeni stadyum projesi, stadyum yapım sürecinde maçlarımızın il dışında oynanması konusu ve Vanspor'umuzun geleceğine yönelik önemli istişarelerde bulunduk.” denildi.

VANSPOR'DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi; “Burhan Kayatürk'ün Van'a ve spora verdiği destekten dolayı teşekkür ediyor, şehrimizin marka değeri olan Vanspor'un daha güçlü yarınlara ulaşması adına ortak akıl ve iş birliği içerisinde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz.”