ABD Başkanı Donald Trump, İran ve İsrail arasında yaşanan çatışmaya ilişkin ABD basınına konuştu. Trump, İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmalarda her iki tarafın da çok yorulduğunu ve ABD'nin İran'a gerçekleştirdiği hava saldırılarının başarıyla sonuçlandığını söyledi. İran'ın saldırılardan önce zenginleştirilmiş uranyumu başka yere taşıdığı yönündeki iddiaları reddeden Trump, “Yaşamak için kendileri dışında hiçbir şeyi başka bir yere taşımadılar. Bizim yaptığımızın aslında yapılabilir olacağını da düşünmüyorlardı” ifadelerini kullandı.

İran'a yaptırımların devam ettiğini anımsatan Trump, ateşkesten sonra Çin'in İran'dan petrol alabileceğini kaydettiği açıklamasıyla ilgili, “Hayır, ben öyle demedim. Yaptırımlar hala yürürlükte ama eğer üzerlerine düşeni yaparlarsa, barışçıl olurlarsa ve bizimle iş birliği yaparlarsa, artık daha fazla zarar vermeyeceklerse, o zaman yaptırımları kaldırırım” diye konuştu.

Trump gündeme ilişkin değerlendirmesinde, ABD Savunma İstihbarat Ajansı raporunun sızdırılmasından gazetecileri ve Demokratları sorumlu tutarak, sızdırmadan sorumlu kişilerin yargılanması gerektiğini belirtti. Trump, "Ulusal güvenlik söz konusu. Kaynağı öğrenmek zorundasınız. Sanırım biz de böyle şeyler yapacağız. İran’daki nükleer tesislere mükemmel uçuş hakkındaki bilgileri sızdıranlar, Demokratlardı. Onlar yargılanmalı" açıklamasında bulundu.

Kanada ile ticaret konusuna da değinen Trump, iki ülke arasında yürütülen müzakerelerin belirli vergiler düşene kadar durdurulduğunu açıklayarak, "Vergi düşmeden ilerlemeyeceğiz" dedi.