ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizinin beklentiler dahilinde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulduğunu bildirdi. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantısının ardından yapılan açıklamada, politika faizinde değişikliğe gidilmediği belirtildi.

Fed Başkanı Kevin Warsh'un göreve gelmesinin ardından başkanlık ettiği ilk para politikası toplantısında politika faizinin sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı ifade edildi. Komite'nin bankacılık sisteminde yeterli rezerv bulundurulması politikasını yeniden teyit ettiği kaydedilen açıklamada, ekonomik faaliyetin kısmen Orta Doğu'daki çatışmadan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen sağlam bir hızda büyümeye devam ettiği aktarıldı.