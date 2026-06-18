İran basını, üst düzey ABD'li bir yetkilinin, ABD ile İran arasında varılan 14 maddelik mutabakat metnini ilk kez kamuoyuyla paylaşmasının ardından, İran Meclis ve Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile gerçekleştirilen röportajı yayımladı.

Röportajda Kalibaf, ABD ile İsrail’in savaşın başında belirlediği 9 hedefe ulaşmasına izin vermediklerini belirterek, “Dünyanın siyasi, ekonomik ve askeri olarak bir numaralı gücü İsrail ile birlikte karşımıza çıktı. Bu savaşın çatışma sahnesi küresel etkiler doğurdu ve bu uluslararası bir konuydu.

ABD ve Siyonist rejimi yendik. Müzakereler sırasında düşmanın Fars Körfezi’ndeki eylemlerine cevap verdik. Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan iki düşman fırkateyn vuruldu ve yandı. Öte yandan düşman uçaklarının kalktığı tüm havalimanları bulundukları ülkelerde vuruldu.

Bu olaylar müzakereler devam ederken meydana geldi. İsrail Dahiye’yi vurduğunda ABD’ye karşılık vereceğimiz hususunda tehdit ettik ve ültimatom verdik, taleplerimizin kabul edilmesini istedik. Ardından ABD Başkanı, Netanyahu’nun Dahiye’ye saldırma hakkının bulunmadığına dair paylaşım yapmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

Kalibaf, bir savaşçı olduğunu kaydederek, “Diplomasiyi savaşçı ruhuyla yürütüyorum. Askeri eylemle elde etmek istediğimiz şeyleri hatta daha fazlasını müzakere ile başardık. Savaşı kazandık ve kazanımlar müzakerelerde şekillenecektir” diye konuştu.