Trendyol 1. Lig’in 37. hafta maçında sahasında İstanbulspor A.Ş ile karşılaşacak olan temsilcimiz Van ekibi, maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yarın oynanacak karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanallar da belli oldu.

Ligin bitimine son 2 hafta kala heyecan dorukta. Bir yandan play-off, öte yandan zirve yarışı ligde heyecanı artırdı. Daha önce ligde kalması kesinleşen Van ekibi de ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyor. Orta sıraları ilgilendiren mücadelenin yayın bilgileri de açıklandı.

HEDEF GALİBİYET!

Vanspor taraftarları, sahalarında takımlarını desteklemek için biletlerini almaya devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, altyapıdan futbolculara şans vererek taraftarı karşısında galibiyet almak istiyor.

Hazırlıklarını kendi tesislerinde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde sürdüren kırmızı-siyahlı ekip, geçtiğimiz haftayı galibiyetle kapatmıştı. Deplasmanda Eminevim Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen temsilcimiz, mücadeleyi 2-1’lik üstünlükle tamamlayarak hanesine 3 puan yazdırmayı başardı.

Rakip İstanbulspor A.Ş ise sahasında, sahasında SMS Grup Sarıyerspor’u 3-1 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ile İstanbulspor A.Ş karşılaşması Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele, 25 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak.

Karşılaşma; TRT Spor, Tabii ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.