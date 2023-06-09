2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden ve 38 maçlık periyotta 21 galibiyet, 11 beraberlik, 6 mağlubiyet alarak, ligi 74 puan +31 averajla beşinci sırada tamamlayan Vanspor'un grubunda, yarı finalistler kıyasıya mücadele veriyor.

Play-Off ikinci tur maçında 1461 Trabzon FK'yı iki maçta da mağlup eden İskenderunspor, ligi ikinci sırada tamamlayan ve adını direkt yarı finale yazdıran Bucaspor ile eşleşmişti.

Play-Off yarı final ilk maçında Bucaspor 1928, deplasmanda İskenderunspor'u 3-1 mağlup ederek, final kapısını araladı. Play-Off ikinci turunda 1461 Trabzon FK'yı eleyen İskenderunspor, yarı final ilk maçında evinde Bucaspor 1928 ile karşı karşıya geldi. İstanbul Pendik Stadında oynanan karşılaşmayı; Mustafa Kürşad Filiz, Aleks Taşcıoğlu, Kemal Yılmaz ve Gürcan Hasova hakem dörtlüsü yönetti.

İskenderunspor Levent Şahin teknik sorumluluğunda sahaya; Berk Balaban, Okan Dernek, İsmail Güven, Nadir Çiftçi, Artun Akçakın, Hasan Hüseyin Acar, Hüseyin Öztürk, Kemal Tokak, Süheyl Çetin, Onur Ural ve Süleyman Güneş onbiriyle çıktı.

Bucaspor ise Sait Karafırtınalar teknik sorumluluğunda sahaya; Kıvanç Küçükkarış, Emre Erdem, Onur Özcan, Erhan Kartal, Çağrı Giritlioğlu, Furkan Çil, Ahmet Aslan, Saruhan Fındıkcı, Berke Bıyık, Erhan Çelenk ve Mehmet Fuat Gölbaşı onbiriyle çıktı. Pendik Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısında baskılı ve iyi bir oyun ortaya koyan Bucaspor, 21'nci dakika Erhan Çelenk'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Daha sonra rakip kalede ataklarını sıklaştıran İskenderunspor, 45+6. dakikada Nadir Çiftçi'nin penaltıdan kaydettiği golle eşitliği yakaladı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da gol bulmak için ataklarını sıklaştırırken, maçın sonlarına doğru Bucaspor, rakip kalede üst üste önemli ataklar bulmaya başladı.

Baskılı bir oyun ortaya koyan Bucaspor, 82. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Vanspor'un eski golcüsü Mehmet Fuat Gölbaşı, fileleri havalandırarak takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Bu golden sonra ataklarını sürdüren Bucaspor, 86. dakikada durumu 3-1 yaptı. Gelişen atakta topla buluşan Ahmet Aslan, fileleri havalandırarak maçın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Bucaspor maçı 3-1 kazanarak rövanş için avantaj elde etti. Bucasporlu futbolcular ve teknik heyet, galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı. Rövanş müsabakası, 11 Haziran Pazar günü Bucaspor 1928'un ev sahipliğinde yapılacak. Yeni Buca Stadı'ndaki karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Van bölge gazetesi