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Vanspor'un grubunda mücadele eden Ankara Demirspor, Altınordu, Nazilli Belediyespor, Kırşehir Futbol Spor Kulübü ve Yeni Mersin İdmanyurdu kural dışı hareket, talimatlara aykırı hareket, çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. TFF tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Demirspor Kulübü futbolcusu Bertu Alican Özyürek'in 23.09.2023 tarihinde oynanan Ankara Demirspor-Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri A.Ş TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 24.09.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Altınordu Kulübü antrenörü Zeki Çakır'ın 23.09.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Altınordu TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Nazilli Belediyespor Kulübü'nün 23.09.2023 tarihinde oynanan Bucaspor 1928-Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 6/6 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nün 24.09.2023 tarihinde oynanan Kırşehir Futbol Spor Kulübü-Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. Kulübü'nün 24.09.2023 tarihinde oynanan Kırşehir Futbol Spor Kulübü-Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

van bölge gazetesi