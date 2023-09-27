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Süper Lig’de 3. haftanın erteleme maçında Patrick Kluivert yönetimindeki Adana Demirspor ile Şenol Güneş’in ekibi Beşiktaş, hakem Ümit Öztürk’ün düdük çaldığı maçta Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Adana ekibinin 4-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Canlı Skor

Maç sonucu: Adana Demirspor 4-2 Beşiktaş

89’ Gol… Adana Demirspor 4-2 Beşiktaş (Rashica)

86' Adana Demirspor net fırsattan yararlanamadı. Yusuf Sarı'nın şutunda seken topa Emre Akbaba altı pasın içinden auta yolladı.

85' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Salih Uçan giren oyuncu Zaynutdinov.

84' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi ancak Muleka'nın şutu kaleci Vedat'ta kaldı.

79' Kaleci Vedat'ın hatasında topu kazanan Aboubakar dar açıdan topu ağlara göndermeyi başardı.

79’ Gol… Adana Demirspor 4-1 Beşiktaş (Aboubakar)

78' Beşiktaş sol kanattan gelmek istedi ancak Amir Hadziahmetovic'ın pası Muleka ile buluşmadı.

77' Yusuf Erdoğan gol sevincinde formasını çıkardığı için sarı kart gördü.

75' Sol kanattan atağa çıkan Yusuf Erdoğan uzak köşeye plaseyle topu ağlara yolladı.

75’ Gol… Adana Demirspor 4-0 Beşiktaş (Yusuf Erdoğan)

69' Beşiktaş gole yaklaştı. Köşe vuruşunda topla buluşan Cenk'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.

66' Beşiktaş gole yaklaştı. Aboubakar'ın ceza sahası dışından çektiği şut üstten auta çıktı.

65' Beşiktaş'ta oyuncu değişiklikleri çıkan oyuncular Ghezzal ve Rosier giren oyuncular Muleka ve Onur Bulut.

61' Adana Demirspor'da oyuncu değişikliği çıkan oyuncu Dorukhan giren oyuncu Tayfun Aydoğan.

60' Kullanılan köşe vuruşu sonrası altı pasta boş kalan Emre Akbaba topu ağlara yolladı.

59’ Gol… Adana Demirspor 3-0 Beşiktaş (Emre)

56' Emre Akbaba, Salih Uçan'a yaptığı faul sebebiyle sarı kart gördü.

55' Beşiktaş etkili geldi. Rosier'in ortasında Colley topa vurmak istedi ancak kaleci Vedat çıkıp topu yumrukladı.

51' Beşiktaş etkili geldi. Aboubakar ceza sahası dışından kaleyi yokladı ancak top üstten auta çıktı.

49' Adana Demirspor sağ kanattan etkili geldi ancak Yusuf Sarı'nın şutu üstten auta çıktı.

46' Adana Demirspor'da da Belhanda oyundan alındı Yusuf Erdoğan oyuna girdi.

46' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği çıkan oyuncu çıkan oyuncu Chamberlain giren oyuncu Rashica.

46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Adana Demirspor 2-0 Beşiktaş

45' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi ancak Chamberlain topu istediği gibi kontrol edemedi ve top kaleci Vedat'ta kaldı.

45' Beşiktaş köşe vuruşundan yararlanamadı. Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda top Necip'e çarptı ve auta çıktı.

45' Adana Demirspor etkili geldi ancak Belhanda'nın pası Niang ile buluşmadı. Kaleci Ersin topun sahibi oldu.

45' Beşiktaş gole yaklaştı. Sol kanattan Masuaku'nun çevirdiği topta Cenk Tosun topu üstten auta attı.

41' Beşiktaş sol kanattan etkili geldi. Masuaku'nun pasında Cenk ceza sahası içinde topla buluştu ancak topu içeri çeviremedi. Adana Demirspor aut kullanacak.

38' Beşiktaş hızlı çıkmak istedi ancak Salih Uçan'ın pası Dorukhan'ın eline çarptı hakem oyunu durdurdu.

32' Beşiktaş gole yine yaklaştı kullanılan köşe vuruşunda Aboubakar topa vuramadan önce Gravillon araya girdi.

31' Beşiktaş gole yaklaştı. Cenk'in ortasında Ghezzal topu boş kaleye yollayamadı. Semih Güler topu çizgiden çıkardı.

29' Beşiktaş'ta oyuncu değişikliği. Sakatlanan Mert Günok yerine Ersin Destanoğlu oyuna girdi.

28' Adana Demirspor gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı'nın şutu az farkla dışarı çıktı.

20' Tekrardan serbest vuruş kararı. Salih Uçan kullandığı serbest vuruşun rakipten dönmesinin ardından topu kontrol etti ve tekrardan yerde kaldı hakem serbest vuruş dedi.

17' Adana Demirspor yine ceza sahası dışından M'Baye Niang'ın düzgün vuruşuyla beraber 2 farklı öne geçmeyi başardı.

17’ Gol… Adana Demirspor 2-0 Beşiktaş (Niang)

12' Köşe vuruşunda topla buluşan Salih Uçan istediğini yapamadı ve top auta çıktı.

11' Beşiktaş etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Cenk Tosun'un şutu savunmadan sekip kornere çıktı.

10' Beşiktaş gole çok yaklaştı. Kullanılan serbest vuruşta topla buluşan Colley'in vuruşu kaleci Vedat'ta kaldı.

8' Ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

8’ Gol… Adana Demirspor 1-0 Beşiktaş (Belhanda)

6' Adana Demirspor gole yaklaştı. Kontra atağa çıkan Belhanda sağ kanattaki Yusuf Sarı'ya topu aktardı ve Yusuf'un şutu az farkla auta çıktı.

3' Hakem faulü çaldı. Niang'ın müdahalesiyle Necip yerde kaldı hakem faulü verdi.

2' Beşiktaş sağ kanattan etkili geldi. Rosier'in pası savunmadan sekti taca çıktı.

1' Maç başladı.