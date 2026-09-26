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85. dakikada VAR’dan gelen tavsiye üzerine hakem Felix Zwayer, Barcola ile mücadelesi sırasında Uğurcan Çakır’ın ceza alanı dışında topa koluyla dokunduğu nedeniyle pozisyonunu incelemek üzere VAR monitörüne gitti.

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