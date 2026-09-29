Maçtan dakikalar
8. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Francesco Pio Esposito, yerden uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Kaleci Altay uzanarak topu kornere çeldi.
9. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Ruggeri, topu yerden ceza sahasına ortaladı. Ön direkte savunmanın dokunamadığı top penaltı noktası yakınındaki Bastoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1
22. dakikada orta sahada üst üste paslaşmaların ardından Raspadori, ceza yayının üzerinden pasını sağ taraftaki Kayode'ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Altay uzanarak topu çıkardı. Pozisyonun devamında Frattesi, arka direğe açılan topu boş ağlara yolladı. 0-2
25. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Barış Alper, pasını sola aktardı. Geriden gelen Can Uzun vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.
27. dakikada orta sahanın solunda topu alan Raspadori, sağ çapraza pasını yolladı. Ceza sahasında topu kontrol eden Francesco Pio Esposito, pasını sağ taraftaki Kayode'ye verdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kayode, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi. 0-3
32. dakikada Ruggeri sol kanattan topu yerden ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Sebastiano Esposito'nun kayarak yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.
47. dakikada Abdülkerim’in uzun pasında topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası içi sağ çaprazından pasını içeri aktardı. Kaleci Donnarumma’yı geçen topa arka direkte Barış Alper vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3
50. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topu alan Tonali’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. Pozisyonun devamında penaltı noktası üzerinde bulunan Francesco Pio Esposito kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı. 1-4
72. dakikada Cambiaghi’nin ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Altay iki hamlede topu kontrol etti.
80. dakikada Arda Güler üst üste çalımlarla ceza sahasına girdi ve pasını Demir Ege’ye aktardı. Demir Ege’nin pasında kale önünde bulunan Kerem müsait pozisyonda vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.
Stat: Yüzüncü Yıl Atatürk
Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, James Mainwaring
Türkiye: Altay Bayındır, Zeki Çelik, Merih Demiral (Abdülkerim Bardakcı dk. 46), Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan (Demir Ege Tıknaz dk. 76), Orkun Kökçü (İsmail Yüksek dk. 46), Oğuz Aydın, Arda Güler, Can Uzun (Kerem Aktürkoğlu dk. 46), Barış Alper Yılmaz (Deniz Gül dk. 80)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Samet Akaydin, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Mustafa Eskihellaç
Teknik Direktör: Vincenzo Montella
İtalya: Gianluigi Donnarumma, Michael Kayode, Giorgio Scalvini, Alessandro Bastoni, Matteo Ruggeri, Davide Frattesi (Giovanni Di Lorenzo dk. 82), Sandro Tonali, Nicolo Fagioli (Alessandro Romano dk. 76), Giacomo Raspadori (Nicolo Cambiaghi dk. 46), Sebastiano Esposito (Issa Doumbia dk. 63), Francesco Pio Esposito (Gianluca Scamacca dk. 75)
Yedekler: Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario, Riccardo Calafiori, Moise Kean, Rolando Mandragora, Antonio Vergara, Daniele Ghilardi
Teknik Direktör: Roberto Mancini
Goller: Barış Alper Yılmaz (dk. 47) (Türkiye), Alessandro Bastoni (dk. 9), Davide Frattesi (dk. 22), Michael Kayode (dk. 27), Francesco Pio Esposito (dk. 50) (İtalya)
Sarı kartlar: Can Uzun, Barış Alper Yılmaz, Ozan Kabak (Türkiye)