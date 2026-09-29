Karga zekasıyla yine hayrete düşürdü

Türkiye'nin resmi tatil günlerine bir yenisi daha ekleniyor

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80. dakikada Arda Güler üst üste çalımlarla ceza sahasına girdi ve pasını Demir Ege’ye aktardı. Demir Ege’nin pasında kale önünde bulunan Kerem müsait pozisyonda vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

72. dakikada Cambiaghi’nin ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Altay iki hamlede topu kontrol etti.

50. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topu alan Tonali’nin plase vuruşunda meşin yuvarlak yan direkten döndü. Pozisyonun devamında penaltı noktası üzerinde bulunan Francesco Pio Esposito kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlara yolladı. 1-4

47. dakikada Abdülkerim’in uzun pasında topla buluşan Oğuz Aydın, ceza sahası içi sağ çaprazından pasını içeri aktardı. Kaleci Donnarumma’yı geçen topa arka direkte Barış Alper vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-3

32. dakikada Ruggeri sol kanattan topu yerden ceza sahasına ortaladı. Ceza sahası içi sol çaprazında bulunan Sebastiano Esposito'nun kayarak yaptığı vuruşta top yandan dışarı çıktı.

27. dakikada orta sahanın solunda topu alan Raspadori, sağ çapraza pasını yolladı. Ceza sahasında topu kontrol eden Francesco Pio Esposito, pasını sağ taraftaki Kayode'ye verdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Kayode, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın köşeden filelere gönderdi. 0-3

25. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Barış Alper, pasını sola aktardı. Geriden gelen Can Uzun vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

22. dakikada orta sahada üst üste paslaşmaların ardından Raspadori, ceza yayının üzerinden pasını sağ taraftaki Kayode'ye aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Altay uzanarak topu çıkardı. Pozisyonun devamında Frattesi, arka direğe açılan topu boş ağlara yolladı. 0-2

9. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Ruggeri, topu yerden ceza sahasına ortaladı. Ön direkte savunmanın dokunamadığı top penaltı noktası yakınındaki Bastoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 0-1

8. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Francesco Pio Esposito, yerden uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Kaleci Altay uzanarak topu kornere çeldi.

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