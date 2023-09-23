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WanHaber - ÖZEL

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden temsilcimiz Van Spor Futbol Kulübü, 5. hafta mücadelesinde WEECOINS Kırklarelispor'la karşılaştı.

Rakibini ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup eden kırmızı siyahlı ekip, ligde oynadığı 5. maçından da galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürdü. Mustafa Sarıgül yönetiminde sezona iyi başlayan Van Spor FK, Kırklarelispor maçını da kayıpsız geçerek puanını 15'e çıkardı ve maç fazlası ile liderlik koltuğuna oturdu.

Oynadığı maçlarda gösterdiği performansla adından sıkça söz ettiren Van Spor FK kalecisi Nurullah Aslan, yaptığı kritik kurtarışlarla, galibiyetin baş mimarı oldu.

Karşılaşmanın 20. dakikasında Bertuğ Bayar, 30. dakikada Harun Kavaklıdere'nin attığı gollerle Van Spor FK 2-0 öne geçti. ilk yarıda baskısını arttıran Kırklarelispor, 43. dakikada Ömer Faruk Ermeç'in ayağından bulduğu golle soyunma odasına 2-1'lik skorla gitti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında baskısını hissetiren Kırklarelispor, aradığı golü bulamadı ve maç Van Spor FK'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Temsilcimiz Van Spor FK, gelecek hafta evinde Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek.

Haber: Mehmet Salih Giyci