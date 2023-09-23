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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya'yla karşılaştı. Japonya'yı 3-1 mağlup eden sultanlar, Olimpiyatlara gitme hakkı kazandı.

KAZANDIK!

1. SET SONUCU: JAPONYA 25-22 TÜRKİYE

2. SET SONUCU: JAPONYA 22-25 TÜRKİYE

3. SET SONUCU: JAPONYA 24-26 TÜRKİYE

4. SET SONUCU: JAPONYA 12-25 TÜRKİYE

ELEMELER 3 ÜLKEDE OYNANIYOR

Olimpiyat elemelerinde 24 takım, Çin, Japonya ve Polonya'da olimpiyat vizesi için karşılaştı. Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu, dünya 1 numarası Filenin Sultanları, dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan ev sahibi Japonya, 5'inci Brezilya'nın yanı sıra, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile birlikte B Grubu'nda yer alıyordu.

5 MAÇTA 5 GALİBİYET

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1 ve Brezilya'yı 3-0 yenerek beşte beş yapmıştı.

ÜST ÜSTE 21. GALİBİYET

Filenin Sultanları, üst üste 21 galibiyet alarak dünya çapında kırılması zor bir istatistiğe ulaştı.

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