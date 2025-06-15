TFF 1. Lig ekiplerinden Vanspor’un başarılı futbolcusu Eyüp Akcan’ın bir süredir tedavi gören annesi hayatını kaybetti. Acı haberi kulüp resmi kanallarından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Vanspor FK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Futbolcumuz Eyüp Akcan’ın kıymetli annesinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumeye Allah’tan rahmet; Eyüp Akcan başta olmak üzere, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acılarını yürekten paylaşıyor, camiamız olarak yanında olduğumuzu ifade ediyoruz.”

Genç futbolcu Eyüp Akcan’ın annesinin vefatı camiada büyük üzüntü yaratırken, kulüp ve taraftarlar taziye mesajlarıyla oyuncuya destek oldu.