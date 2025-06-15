Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı, geçtiğimiz ay Van’da yapılması planlanan projeler arasında yeni Sebze Halini de açıklamıştı. Söz konusu sebze hali için ihale tarihi belli oldu.

Vanlıların uzun yıllardır beklediği modern sebze hali için Haziran ayı sonunda ihale gerçekleştirilecek.

Sebze hali ihalesi için yayımlanan ilanda, “Sebze hali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır” denildi.

Hayata geçirilmesi planlanan sebze halinin, Tuşba İlçesi Topaktaş Mahallesinde yer teslimi ile beraber 450 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

İHALE NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Sebze hali ihalesi 30 Haziran Pazartesi günü saat 11.00’de Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sokak Büyükşehir Belediyesi hizmet binası 1. kat Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

İHALE ŞARTLARI NELERDİR? -Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler, -Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır, -Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu ve geçici teminat,

-Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, -İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. -Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. İhale dokümanına https://ekap.kik.gov.tr ulaşılabilir.