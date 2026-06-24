Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılına ait Uluslararası Göç verilerini açıkladı. Açıklanan verilerde Türkiye geneli verilerin yanı sıra Van’a ait bilgiler de yer aldı.

Yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak 393 bin 829 kişi oldu. Göç eden nüfusun yüzde 56,6'sını erkekler, yüzde 43,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 91 bin 952'sini Türk vatandaşları, 301 bin 877'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5 azalarak 403 bin 216 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,3'ünü erkekler, yüzde 44,7'sini ise kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 155 bin 119'unu Türk vatandaşları, 248 bin 97'sini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

VAN’IN GÖÇ RAKAMLARI

Yurt dışından Van’a göç edenlerin sayısı 2025 yılında, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3,9 azalarak 981 kişi oldu. 2024 yılında bu sayı bin 21 olarak kaydedilmişti.

2025 yılında Van’a yurt dışından göç eden nüfusun 579’unu erkekler, 402’sini ise kadınlar oluşturdu. Veriler, Van’a yurt dışından göç edenler arasında erkeklerin sayısının kadınlara göre daha fazla olduğunu gösterdi.

Van’dan yurt dışına göç eden kişi sayısı 2025 yılında, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 18,9 artarak bin 119 oldu. 2024 yılında bu sayı 941 olarak kaydedilmişti. 2025 yılında Van’dan yurt dışına göç eden nüfusun 656’sını erkekler, 463’ünü ise kadınlar oluşturdu. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, göç edenler arasında erkeklerin sayısı kadınlara göre daha yüksek oldu.

Yurt dışından Van'a gelen nüfusun 313'ünü Türk vatandaşları, 668'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu. Van'dan yurt dışına giden nüfusun 494'ünü Türk vatandaşları, 625'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

Van’dan göç edenler ile Van’a göç edenler karşılaştırıldığında, net göç -138 olarak kayıtlarda yer aldı.