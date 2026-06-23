Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 yılı verilerine göre, Türkiye genelinde 16-17 yaş aralığında evlenen erkek sayısı 574 olurken, aynı yaş grubunda evlenen kadın sayısı erkeklerin yaklaşık 14 katı olan 8 bin 68 olarak kayıtlara geçti. Van’da ise; evlenen 16-17 yaş grubundaki erkek sayısı yalnızca 1 olurken, aynı yaş grubunda evlenen kadın sayısı 224 olarak kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan 2025 yılı verilerine göre Türkiye genelinde 2025 yılında evlenen çiftlerin sayısı 552 bin 237 olarak kayıtlarda yer alırken, Van’da bu sayı 7 bin 212 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde boşanan çiftlerin sayısı 2025 yılında 193 bin 793 olurken, Van’da boşanan çiftlerin sayısı 800 olarak kayıtlarda yer almıştı.

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de evlenen toplam 552 bin erkeğin yaklaşık yüzde 0,10’u 16-17 yaş grubunda yer aldı. Aynı yıl evlenen 552 bin 237 kadının ise yaklaşık yüzde 1,46’sı 16-17 yaş aralığında evlendi.

Van’da evlenen toplam 7 bin 212 erkekten 16-17 yaş grubunda sadece 1 kişi evlenerek yaklaşık yüzde 0,01 oranını oluşturdu. Aynı yıl içerisinde evlenen 7 bin 212 kadından ise 16-17 yaş grubunda 224 kişi evlenerek yaklaşık yüzde 3,11 oranını oluşturdu. Van’da 2024 yılında 16-17 yaş grubunda evlenen erkek sayısı 5 olarak kaydedilirken, aynı yaş grubunda evlenen kadın sayısı 274 olmuştu.

Türkiye genelinde 2025 yılında 18 yaşına girmeden evlenen kadınların en fazla bulunduğu il 893 kişi ile Şanlıurfa olurken, Şanlıurfa’yı 622 kişi ile ikinci sırada Hatay, 439 kişi ile üçüncü sırada ise İstanbul takip etti. Van ise 224 kişi ile 16-17 yaş aralığında evlenen kadınların en fazla olduğu dokuzuncu il oldu.