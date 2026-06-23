Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı arsa satışı yapacak. Satışı gerçekleştirilecek arsanın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi uyarınca kapalı teklif usulüyle ihale edileceği belirtildi. Arsa, İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi’nde bulunan parselden oluşuyor.

İhale için yapılan duyuruda, “Mülkiyeti Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına ait, Van ili İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi 885 ada 34 parselde yer alan 5.383,11 metrekarelik 1 adet taşınmazın (arsa) satış işi, 2886 sayılı Kanun’un 37. maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.” denildi.

MUHAMMEN BEDELİ BELLİ OLDU

Şerefiye Mahallesi’nde satışa çıkarılan arsanın muhammen bedeli 250.000.000 TL (KDV ve diğer vergiler hariç) olarak belirlendi. Geçici teminat miktarı ise 7.500.000 TL olacak.

İHALE TARİHİ VE YERİ

Kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek ihale, 7 Temmuz Salı günü saat 14.00’te Selimbey Mahallesi İpekyolu Caddesi, Adalet Sarayı yanında yer alan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonu’nda yapılacak.

İHALE İÇİN İSTENEN ŞARTLAR VE BELGELER

Gerçek kişiler için;

-Kimlik belgesi fotokopisi

-Adres beyanı (Yerleşim yeri belgesi)

-İmza beyannamesi (Noter onaylı)

-İstekliler adına vekaleten ihaleye katılım olması halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişilerin vekaletnameleri ile birlikte vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi

-Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış, muhammen bedelin yüzde 3’ü kadar geçici teminat alındı makbuzu veya limit dahilinde süresiz teyitli banka geçici teminat mektubu

-Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

-Teklif mektubu ve yer görme belgesi (İhale evrakları içinde tanzim edilecektir.)

Tüzel kişiler için;

-Tüzel kişiliğin son halini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

-Adres beyanı

-Tüzel kişilik adına düzenlenen yetki belgesi ve imza sirküleri (Noter onaylı)

-Van Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına alınmış, muhammen bedelin yüzde 3’ü kadar geçici teminatın nakit olması halinde, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı adına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Van Şubesi IBAN hesabına; işin adı, gerçek veya tüzel kişi unvanı ile vergi ve kimlik numaraları belirtilerek yatırıldığına dair alındı makbuzu veya limit dâhilinde süresiz teyitli banka geçici teminat mektubu

-Teklif mektubu

İlana ilişkin tüm detaylara ilan.gov.tr adresinden ulaşılabilir.