Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nün korunması amacıyla başlatılan dip çamuru temizleme çalışmaları, Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda aralıksız devam ediyor.

Toplam 14 kilometrelik sahada sürdürülen çalışmalar kapsamında göl tabanındaki balçık ve dip çamuru temizlenip, çevresel kirliliğin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yetkililer, şu ana kadar 2 milyon 100 bin metreküp dip çamurunun çıkarıldığını, proje tamamlandığında ise toplam 2 milyon 800 bin metreküp dip çamurunun Van Gölü'nden uzaklaştırılmış olacağını belirtti.

ARITMA TESİSLERİ TAM KAPASİTEYLE ÇALIŞIYOR

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen ‘Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı’ kapsamında, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) bünyesindeki atık su arıtma tesisleri de tam kapasite hizmet veriyor. Merkez İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nde İpekyolu ve Tuşba ilçelerinden gelen evsel atık sular ileri teknoloji yöntemleriyle arıtılırken, diğer ilçelerdeki tesisler sayesinde Van Gölü'ne ulaşan kirletici yükün önemli ölçüde azaltıldığı belirtildi.

AZOT VE FOSFOR GÖLDEN UZAKLAŞTIRILIYOR

Tesise ulaşan yüksek organik yüke sahip atık sular, fiziksel, biyolojik ve kimyasal işlemlerden geçirilip, çevreye zarar vermeyecek seviyeye getiriliyor. Laboratuvar analizlerinde arıtılan suyun berrak, kokusuz ve ekolojik yaşama uygun hale geldiği tespit ediliyor.

Van Gölü'nde kirliliğe neden olan başlıca unsurlar arasında bulunan azot ve fosfor bileşenleri de ileri biyolojik arıtma süreçleriyle sudan ayrıştırılıyor. Mikroorganizmalar aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler sayesinde alg oluşumuna ve kötü kokuya neden olabilecek kirletici yük ortadan kaldırılıyor.

İNCİ KEFALİNİN YAŞAM ALANI KORUNUYOR

Biyolojik arıtma sürecinin ardından dezenfeksiyon ünitesinden geçirilen su, Van Gölü Havzası'nın hassas ekolojik yapısına uygun şekilde deşarj ediliyor. Böylece Van Gölü'nün endemik türü olan inci kefalinin yaşam alanlarının korunmasına da katkı sağlanıyor.

BAHÇESARAY'A DA ARITMA TESİSİ YAPILIYOR

İpekyolu ve Tuşba Merkez İleri Biyolojik Arıtma Tesisi'nin yanı sıra Edremit, Muradiye, Çaldıran, Erciş, Çatak, Gevaş, Gürpınar, Başkale, Özalp ve Saray ilçelerindeki arıtma tesisleri de tam kapasite hizmet veriyor. Kent genelinde arıtma tesisi bulunmayan tek ilçe olan Bahçesaray'da ise tesis yapım çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Bahçesaray Atık Su Arıtma Tesisi'nin tamamlanmasıyla, Van'da arıtma tesisi olmayan ilçe kalmayacağı ifade edildi.