Van Gölü'nün büyüleyici ekosistemlerinden biri olan Dilkaya Deltası, sunduğu görsel şölen ve sakin sularıyla kano sporunun bölgedeki yeni adresi oldu. Kentin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen yerli ve yabancı turistler, hafta sonunu deltada kano yaparak değerlendiriyor. Sazlıkların arasında süzülen kanolar, hem spor yapma imkanı sunuyor hem de doğa fotoğrafçılarına eşsiz kareler yakalama fırsatı tanıyor.

"Dilkaya Deltası'nda kano keyfi"

Van'ın Edremit ilçesinde bulunan Dilkaya Deltası, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte doğaseverlerin ve su sporları tutkunlarının gözde noktalarından biri haline geldi. Van Gölü kıyısında yer alan ve çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan delta, kano etkinlikleriyle ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor. Sazlıkların arasında süzülen kanocular, bir yandan Van Gölü'nün maviliğinin, diğer yandan ise heybetli Artos Dağı ve Akdamar Adası manzarasının tadını çıkarıyor.

Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan Dilkaya Deltası, hem spor yapmak hem de doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Bölge, kano sporunun yanı sıra kuş gözlemciliği ve doğa fotoğrafçılığı için de önemli bir destinasyon olarak öne çıkıyor. Etkinliğe katılan vatandaşlar, deltadaki sessiz ve huzurlu atmosferde kano yapmanın büyük keyif verdiğini belirterek, bölgenin tanıtımına katkı sağlayan bu tür organizasyonların artırılması gerektiğini ifade etti.

Kano etkinliği katılan Muhammet Türken, "Şu an güzel Van'ımızın güzide merkezlerinden biri olan Dilkaya deltasındayız. Ararat Doğa Sporları olarak biz buraya kano hizmeti sunmaya başladık. Özellikle gün doğumları ve gün batımlarında burada isteyen kişilerle kano keyfi yapıyoruz.

Herkesin gelip bu keyfiyi tatmasını istiyoruz. Gerçekten girdiğimiz yer muhteşem. Özellikle sazlıkların arasında kaplumbağalar ve hiç görmediğimiz kuş türlerine denk geldik. Van'daki herkesi bu güzel etkinliğe katılmaya bekliyoruz. Kano turlarımız yaklaşık 2 saat sürüyor. Tabii isteğe göre bu arttırıla da biliyor. Normalde 2 saatlik süre be buda 5 dakika gibi geliyor. Çünkü o kadar keyifli bir şekilde sürdüğü için 5 dakika gibi geliyor insana. Herkese özellikle gün doğumlarında ve gün batımlarında kano yapmayı bekliyoruz" dedi.