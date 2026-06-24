Çatak ilçesinde bulunan Kanisipi şelalesi, bu günlerde ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Van merkee yaklaşık 75 kilometre, Çatak ilçe merkezine ise 5 kilometre uzaklıkta bulunan Kanisipi Şelalesi, 100 metre yükseklikteki kayalıkların arasından gürül gürül akıyor.

Yağışların bölgesel olarak fazla olması nedeniyle debisi yükselen şelalede, zirveye çıkmak için kullanılan merdivenlerden bile suların aktığı görülüyor.

Her yıl ilkbahar ve yaz aylarında canlanan, yaz sonuna doğru ise büyük ölçüde kuruyan şelale, bu yıl su seviyesinin yüksekliğiyle dikkat çekiyor. Doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, şelalenin oluşturduğu görsel şöleni cep telefonlarıyla kayıt altına alırken, bazı ziyaretçiler de fotoğraf çekerek bu anı ölümsüzleştiriyor.

ZİYARETÇİLER MANZARAYA HAYRAN KALDI

Aileleriyle birlikte Kanisipi Şelalesi'ni ziyaret eden vatandaşlar, doğanın sunduğu bu eşsiz güzelliğin kendilerini büyülediğini söyledi. Ziyaretçiler, “Dağın eteğindeki bu muhteşem manzarayı görmek istedik. Şelale sadece ilkbahar ve yaz aylarında akıyor. Bu yıl yağışların fazla olması nedeniyle suyu da oldukça yükselmiş. Bir süre sonra yeniden kuruyor. Bu anı kaçırmamak için geldik.” ifadelerini kullandı.

Bazı ziyaretçiler ise Kanisipi Şelalesi'ni sosyal medyada gördüklerini belirterek, doğa harikası bu güzelliği yakından görmek için Çatak'a geldiklerini dile getirdi.

DOĞA TUTKUNLARININ UĞRAK NOKTASI

Yılın bu dönemlerinde debisiyle dikkat çeken Kanisipi Şelalesi, serin havası, etkileyici görüntüsü ve doğal güzelliğiyle bölgenin önemli turizm noktaları arasında yer alıyor. Şelale, özellikle hafta sonlarında çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.