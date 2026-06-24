VEDAŞ tarafından yapılacak olan çalışmalar kapsamında Van’ın Erciş, Muradiye, Özalp, Gürpınar, Edremit ve İpekyolu ilçelerine bağlı bazı mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi olacak.

Planlı bir şekilde yapılacak olan kesintilerin ardından yapılacak çalışmaların tamamlanması ile birlikte yeniden enerji verilecek.

İşte kesintiden etkilenecek olan mahalle ve sokaklar;

ERCİŞ

Yankıtepe, Kızılören, Payköy, Tırmıklı, Hocaali, Deliçay, Ergücü, Keklikova, Salmanağa, Aşağıçökek, Kocapınar, Bulamaç, Çetintaş, Kırkpınar, Bozyaka, Gültepe, Kırkpınar, Yayıklı, Yeşilova Mahallelerinde 25.06.2026 tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında yatırım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

Kışla Mahallesine Bağlı 723.Sokak, 742.Sokak, 736.Sokakta 25.06.2026 tarihi 09:00-16:00 saatleri arasında yatırım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

MURADİYE

Balaklı Mahallesine Bağlı Balaklı Sokak’ta 25.06.2026 tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

ÖZALP

Savatlı Mahalesi, Altınboğa Mahallesi, Boğazkesen Mahallesi, Kırçalı Mahallesi, Şemsettin Mahallesi ve Kalecik Mahallesinde 25.06.2026 tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

GÜRPINAR

Dikbıyık Mahallesinde 25.06.2026 tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

EDREMİT

Van İli Edremit İlçesi Eski Camii Mahallesinde 25.06.2026 tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.

İPEKYOLU

Seyitfehim Arvasi Mahallesine Bağlı Adalı, Bahar, Baran, Çilingiroğlu, Deniz, Erek Dağı, Ezgi, Garzan, Gülser, Hacıbekir Bulvarı, Hatalı, Hidayet, Kardelen, Meteoroloji Sokakları Cevdetpaşa Mahallesine Bağlı Amikoğlu, Cemilyörük Çıkmaz, Emniyet, Dabbaoğlu, Erek Esem, Esen, Esenler, Selçuklu, İkinisan, Hüdaverdi, Hacıbekir Bulvarı, Cibali, Akşit, Göktürk, Tütncüoğlu, Ufuk Sokaklarınde 25.06.2026 tarihi 09:00-17:00 saatleri arasında bakım faaliyeti nedeniyle planlı çalışma yapılacak.