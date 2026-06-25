Van’ın Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi’nde trafik kazası meydana geldi. Kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gevaş ilçesine bağlı Atalan Mahallesi’nde meydana gelen kazada araçta bulunan şoför M.Ö. ile beraberindeki E.Ö., E.Ö. ve N.Ö. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.