Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Van İl Başkanı Ferhat Men, kentte madde bağımlılığı konusuna dikkat çekerek, bu sorunun birey ve toplum üzerindeki yıkıcı etkilerinin önlenmesi için eğitim, farkındalık ve koordineli mücadele çalışmalarının bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Başkan Men, açıklanan en son resmi verilere göre Van’da 15 bin bağımlının olduğunu söyledi.

Maddi yoksunluğun gençleri riskli ortamlara sürüklediğini dile getiren Men, “Açıklanan son resmi verilere göre Van’da 15 bin bağımlı var. Van’ın sınır konumu ve transit geçiş noktası olması, maddeye erişimi kolaylaştırıyor. Sigara ise madde bağımlılığına giden ilk adım. Van’da sigara içme yaşı düşmüş durumda, sigara içenler veya bu ortamda bulunanlar daha yüksek risk altında. Sigara normalleştiği için çocuklar maddeye kolayca yönlendiriliyor.” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞMALAR CİDDİ FARK YARATABİLİR”

Çözüm önerilerini sıralayan eğitimci Ferhat Men, “Bu noktada risk faktörlerini azaltıp koruyucu faktörleri artırmalıyız. Sigara ve madde geçmişi olanların denetimi, belediye ve valilik iş birliğiyle yapılmalı. Farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları ailelerden topluma yayılmalı. Okullarda psikolojik danışmanlar erken tespit için gözlem ve ölçekler kullanabilir. Bu çalışmalar ciddi fark yaratabilir” dedi.

“ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR ŞART”

Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Van İl Başkanı Ferhat Men, “Maddeyle tanışan bir çocuk Van’da yeterli desteği bulamıyor. Aile, okul ve toplum bu çocuklara ulaşmıyor. Çoğu “sorunlu” diye dışlanıyor, yalnızlığa itiliyor ve maddeyle bu boşluğu doldurmaya çalışıyor. Bu noktada önleyici çalışmalar şart; ilk kullanımda müdahale büyük fark yaratabilir. Şu an sadece ileri düzey bağımlılıklara müdahale ediliyor ve bu yetersiz. Toplumun her kesimi sorumluluk almalı; sonuç olarak bu çocuklar geleceğimiz.” diye konuştu.

“TEK BİR KİŞİ BİLE DEĞİŞİM YARATABİLİR”

Men, madde kullanımına yönelik alınabilecek önlemleri ise şu şekilde aktardı:

“İnternet ve sosyal medya, özellikle pandemi sonrası bağımlılığın yeni türü oldu. Çeşitli sosyal medya platformları suça teşvik ediyor. Devlet, bahis reklamları ve zararlı içerikleri filtrelemeli. Aileler ve öğretmenler teknoloji kullanımında bilinçlendirilmeli. Van’da ebeveynlerin sosyal medya takibi zayıf. Sosyal medya, gençleri zararlı topluluklara çekebiliyor. Çözüm için belediyeler ve valilik, psikolojik danışmanlar ve sosyal hizmet uzmanlarından ekipler kurmalı. Mahallelerde muhtarlarla iş birliği yaparak sorunlar tespit edilmeli, ailelere eğitim verilmeli. Van’da bu kaynaklar mevcut. Tek bir kişi bile değişim yaratabilir. Türk Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Derneği Van İl Başkanı olarak, depremzedelerle ve bağımlılıkla ilgili projeler yürüttük. Yetkililer destek isterse, her türlü sorumluluğu almaya hazırız.”