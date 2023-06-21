Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Vanspor Futbol Kulübü Başkanı Feyat Kıyak, Türkiye Futbol Federasyona (TFF) Temsilcisi Fatih Sarp ile birlikte Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi ziyaret etti.

TFF 2. ve 3. Ligden bazı Kulüp başkan ve temsilcilerinin de katıldığı ziyarette yeni sezondan beklentiler de dile getirilerek, altyapı projeleri konusu da istişare edildi.

Gerçekleşen ziyaret ilişkin paylaşım yapan Vanspor FK TFF Sorumlusu Fatih Sarp, “Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Seçimleri öncesinde, Vanspor FK Başkanı sayın Ferhat Kıyak beyefendi ile birlikte TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin düzenlemiş olduğu İştişare Toplantısına katılım sağladık. Alınan kararlar ülkemiz ve Van için hayırlı olsun” diye kaydetti.