Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliği ile Erciş'te tarımsal alanda kullanılmak üzere başlatılan jeotermal kaynak suyu arama ve sondaj çalışmalarında 750 metre derinlikte jeotermal su kaynağına ulaşıldı.

İlçenin Çakırbey mahallesi bölgesinde devam eden çalışmaları inceleyen Balcı, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'ndan bilgi aldı.

Balcı, bölgede jeotermal su kaynaklarının sayısını artırmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Söz konusu kaynakta 65 derece sıcak su elde ettiklerini ifade eden Balcı, amaçlarının jeotermal su kaymaklarını tarımsal faaliyetlerde kullanarak Van ile çevresinin kışlık sebze ihtiyacını buralardan karşılamak olduğunu vurguladı.

Mehmetbeyoğlu ise yaklaşık 4 aylık çalışmanın meyvesini almanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

İlçenin marka değerini ön plana çıkaracak çalışma kapsamında "Erciş Tarımsal Organize Sera Bölgesi" projesinin ilk adımlarını atıklarını dile getiren Mehmetbeyoğlu, yeni su kaynaklarıyla ilçenin gelişimine katkı sağlayacaklarını belirtti.AA