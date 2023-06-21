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Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 personel ve 5 araçla Kurban Bayramına sayısı günler kala mezarlıklardaki bakım ve temizlik çalışmalarına hız verdi.

Vatandaşların daha temiz ve nezih bir ortamda kabir ziyaretlerini gerçekleşmeleri için tiziz bir çalışma yürüten ekipler, mezarlıklarda bulunan yabani ot ve kuruyan ağaç dallarını temizliyor.

Ekipler, Akköprü, Garipler, Şabaniye, Eskişehir, Selimbey, Doğu, Seyrantepe, Hacıbekir, Yenimahalle, İskele, Yalımerez, Şahbağı ve Süphan mezarlık alanları başta olmak üzere kent genelindeki mezarlıkların çevre duvarları, yerinden sökülen parke taşları, çeşmeler ve oturma banklarını da elden geçirerek, bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi.

Çalışmayla birlikte ziyarete hazır hale getirilen mezarlıklarda Kurban Bayramı nedeniyle çok sayıda vatandaş kabir ziyareti gerçekleştirecek.