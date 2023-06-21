Wanhaber / Haber Merkezi

Kurban Bayramı dolayısıyla kent genelinden getirilen kurbanlıklar İpekyolu İlçesi Bostaniçi Mahallesinde bulunan canlı hayvan pazarında satışa çıkarıldı.

Hayvan pazarında oluşan yoğunluktan dolayı Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığına bağlı veteriner hekimler pazarda hayvan sahipleri ve kurbanlık alan vatandaşlara zoonoz hastalığı, küpe nakil belgesi ve kurban kesiminde uyulması gereken konular hakkında çeşitli bilgiler vererek, broşür dağıttı.

Belediyeye bağlı mezbahanelerde de dağıtılan broşürlerde hayvan kesimi sırasında uyulacak kurallar, kesim sonrası yapılacaklar ve hijyen konularına dikkat çekildi.

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciş, Gevaş, Başkale, Özalp, Muradiye ve Çatak Mezbahanelerinde çalışan kasaplara da halk sağlığını korumak amacıyla İlçe Sağlık Müdürlükleri ekiplerince tetanos aşısı yapıldı.

KURBANLIK ALIRKEN DİKKAT!

Büyükşehir tarafından dağıtılan broşürlerde, kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken konulara ilişkin de şu hususlara dikkat çekildi;

Kurbanlık hayvan alımında öncelik alıcı ve hayvan sahibinin sağlığı olduğundan, zoonoz hastalıkların bulaşma riskine dikkat edilmelidir.

Alınacak hayvanın veteriner kontrolünden geçmiş olması ve küpesi ile nakil belgesinin bulunması gerekmektedir.

Kurbanlık alınacak hayvanın genel durumunun sağlıklı görünmesine dikkat edilmelidir.

Sağlığı şüpheli görülen hayvanların yetkililere bildirilerek sürüden uzaklaştırılması sağlanmalıdır.

