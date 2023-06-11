WanHaber / Ramazan Çetin

Vanspor Futbol Kulübü, önceki gün paylaştığı ve tepkilere neden olan logo hakkında açıklama yaptı.

Gelen tepkiler üzerine logo olayını bir kez daha gözden geçireceklerini belirten Vanspor FK Yönetimi, yazılı bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada "Daha önce Vanspor logomuzu değiştirmek adına sosyal medya sayfalarımızda duyurular yapmıştık, gelen logo çalışmaları arasında bir kaçı ön plana çıkmış, bunlar arasında dün paylaşılan logoya ön yeterlilik verilerek kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ancak logonun yeteri beğeni almaması hasebiyle yeni logo tasarımı üzerinde çalışmaya başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.