Geçtiğimiz sezon play-off’larda şampiyon olarak yaklaşık 25 yılın ardından yeniden adını 1. Lige yazdıran Van Spor FK, Kayseri Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde çalışmalarını sürdürüyor.
Lig öncesi yoğun tempoyla çalışan kırmızı – siyahlılar, hazırlık maçlarıyla da eksiklerini görerek telafi etmeye çalışıyor.
GÜÇLÜ, KARARLI…
Çalışmalar hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Van Spor FK; “2025-2026 sezonu kapsamında hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Yeni sezona güçlü, kararlı ve hedeflerimize odaklanmış bir şekilde hazırlanıyoruz” mesajı verdi.
Taraftarlar, takımlarından yeni lig ve sezonda da başarı bekliyor.
Kaynak: Wanhaber / Umut Tarhan