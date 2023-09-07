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TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Vanspor, ligin ikinci maçında Pazar günü sahasında karşılaştığı Adıyaman FK'yı 2-1 mağlup ederek, 2'de 2 yapmayı başardı. Ligdeki ikinci galibiyetini Adıyaman FK karşısında alan Van temsilcisi 6 puanla dördüncü sırada yer alıyor.

Bu kapsamda sosyal medyada birçok kişinin değerlendirmesi alınarak hazırlanan 'Haftanın En İyi Onbiri' açıklandı. Sosyal medyada TFF 2. Lig Beyaz Grup, son haftanın en başarılı on bir sporcusunu belirledi. Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu belirlenen onbirde, Vanspor'da Adıyaman FK karşısında üstün bir performans ortaya koyan Harun Kavaklıdere, Hasan Bilal ve kaleci Nurullah Aslan da yer aldı.

Sporseverlerin de değerlendirmesi sonucu ile belirlenen onbirde, Vanspor'dan Harun Kavaklıdere, Hasan Bilal, Nurullah Aslan, 1461 Trabzon FK'dan Enes Karakuş, Tunahan Ergül, Diyarbekirspor'dan Bünyamin Balat, İsmail Konuk, Erokspor'dan Alper Karaman, Mersin İdman Yurdu'ndan Ömer Çakı, Nazilli Belediyespor'dan Furkan Apaydın ve Erokspor'dan Serdar Cansu yer alan isimler oldu.

van bölge gazetesi