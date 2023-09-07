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Turizme kazandırılmayı bekleyen ve yıkılmayla karşı karşıya olan St. Bartholomeus Kilisesi, hem gece hem de gündüzü çekimleriyle fotoğraflanırken, ortaya güzel bir görüntü çıktı.

İlçeye 23 kilometre uzaklıktaki Albayrak Mahallesi'nde Büyük Zap Vadisi'ne hakim bir tepeye inşa edilen ve Hazret-i İsa'nın havarilerinden Bartalmay'ın mezarının bulunduğuna inanılan bin 700 yıllık St. Bartholomeus Kilisesi'nin Hristiyanlar için önemli bir ibadet yeri olma özelliğine sahip olduğu belirtildi. Bu kapsamda St Bartholomeus Kilisesi, hem gece hem de gündüz çekimleriyle fotoğraflandı.

van bölge gazetesi