Geçtiğimiz hafta sahasında karşılaştığı Bucaspor'a 1-0 mağlup olan Van temsilcisi, Salı günü deplasmanda oynayacağı Uşakspor maçının hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor.

Son haftalarda oynadığı maçlarda GMG Kastamonuspor ile 0-0, Ankara Demirspor ile 2-2, Kocaelispor ile 0-0, Serik Belediyespor ile 2-2 berabere, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'ne ve Bucaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Vanspor, deplasmanda karşılaştığı Sarıyer'i ise 1-0 mağlup etmişti. Seçimlerden dolayı Salı günü deplasmanda karşılaştığı Uşakspor maçının hazırlıklarını sürdüren Vanspor, galibiyet için sahaya çıkacak.

68 puan +22 averajla grupta beşinci sırada yer alan Vanspor, 33 puanla on altıncı sırada yer alan Uşakspor ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz hafta sahasında konuk ettiği Bucaspor'a 1-0 mağlup olan Vanspor, deplasmanda karşılaşacağı Uşakspor'u mağlup ederek moral bulmak ettirmek istiyor.

Salı günü saat 15.00'te deplasmanda Uşakspor ile karşı karşıya gelecek olan Kırmızı-Siyahlı ekip, rakibini mağlup ederek, puanını 71'e yükseltmek istiyor. Uşakspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Kırmızı- Siyahlı takım, deplasmanda galip gelmek istiyor.

36 lig maçında 19 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan Kırmızı- Siyahlı takım, bu periyotta fileleri 48 kez havalandırırken, kalesinde ise 26 gol gördü. Ümit Bozkurt teknik sorumluluğunda Şahabettin Özarslaner Spor Tesisleri'nde, Uşakspor maçının hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdüren Vanspor, deplasmandan 3 puanla ayrılmayı amaçlıyor. Mücadele saat 15.00'te Uşak 1 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

GRUPTA DİĞER MAÇLAR…

Grupta 81 puanla liderlik koltuğunda bulunan ve 1. Lig'e çıkmak için sadece 1 puana ihtiyacı olan Kocaelispor, sahasında GMG Kastamonuspor'u konuk ederken, 75 puanla ikinci sırada yer alan ve sıralamadaki yerini korumak isteyen Bucaspor ise evinde 74 puanla üçüncü sırada yer alan İskenderunspor'u konuk edecek.

71 puanla dördüncü sırada yer alan 1461 Trabzon FK, Fethiyespor deplasmanına giderken, 67 puanla altıncı sırada yer alan ve play-off'a kalmak için mücadele eden Ankara Demirspor ise, deplasmanda Kırklarelispor ile kozlarını paylaşacak.

Karacabey Belediyespor, deplasmanda Serik Belediyespor'a misafir olurken, Zonguldak Kömürspor ise ligden düşmesi kesinleşen Balıkesirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Kırşehir Futbol Spor Kulübü, evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk ederken, Sarıyer ve Pazarspor ise haftayı 3-0 hükmen galip kapatan takımlar olacak.

Van Bölge Gazetesi