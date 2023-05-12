Wanhaber - Özel

Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye’deki Nesli Tehlike Altındaki Türler İçin Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi Projesi kapsamında Ankara’da düzenlenen ve 4 gün süren Çoklu Tür Eylem Planı Çalıştayı tamamlandı. 8 Mayıs tarihinde başlayan çalıştay, dün genel değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Çalıştaya Van’dan da katılım oldu. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü temsilcileri ile Vangölü Aktivistleri Kurucu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel çalıştayda yer aldı.

Van Gölü havzasında nesli tehlike altında olan 5 kuş türünü de kapsayan çalıştaya, çeşitli illerden bir çok ilgili kurum ve stk temsilcisi katıldı.

EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Çalıştay kapsamında bir eylem planı taslağı oluşturulduğunu ve taslak eylem planının ilgili kurumların onayı ile uygulamaya geçeceğini belirten Vangölü Aktivistleri Kurucu Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, “Van Gölü Havzasında bulunan ve nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerinin korunması da eylem planı taslağında yer alıyor. Özellikle sulak alanlarda bulunan bu kuşların neslini korumak için yapılabilecek çalışmalar ortaya kondu” diye kaydetti.

“Vangölü Aktivistleri olarak davet edildiğimiz çalıştayda Van Gölü havzasında bulunan, nesli tehlike altındaki kuş türlerinin korunması yönünde görüşlerimizi dile getirdik” diyen Erdoğan Özel, Van Gölü havzası hakkında bilgiler sunarak, Vangölü Aktivistleri’ne düşen çalışmaları yerine getirme noktasında ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Önemli bir çalıştay gerçekleştirildiğini dile getiren Özel, akabinde eylem planı hazırlanmasının Van Gölü havzası için büyük önem arz ettiğine vurgu yaptı.

Umut Tarhan