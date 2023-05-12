Wanhaber – Özel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle bir araya gelerek, kendisine sorulan soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi'nde gerçekleşen buluşmaya katılan Vanlı öğretmen Neslihan Erdoğan da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a soru sordu.

“SORU SORMADAN ÖNCE İLETMEM GEREKEN BİR ŞEY VAR”

Sohbet havasında geçen buluşmada söz alan ve programa Van’dan katıldığını söyleyen Neslihan Erdoğan, “Soru sormadan önce iletmem gereken bir şey var” diyerek, şunları söyledi; “Van’dan geliyorum. Van’da köy okullarında ücretli öğretmenlik yapıyorum. Annelere olan düşkünlüğünüzü biliyorum. Bizler okutulmayan kız çocuklarıydık Doğu coğrafyasında maalesef ki. Ve o zamanlar kitaplar para ile alınırdı hatırlayanlar var mı bilmiyorum. Babam bizleri o zaman okutamamıştı, hem toplum - zihniyet gereği hem maddi yetersizlikler. Bizler açık öğretimden liseyi bitirdikten sonra sizler sağ olun bizlere burs, yurt, bir çok imkan sağladığınız için annem ‘ben artık okutabilirim, çünkü benim ülkemin başkanı benim arkamda’ dedi. Ve bugün 3 kardeş de meslek sahibi olduk. Bugün gerçekten karşınızda böyle durabiliyorsam sizlerin sayesinde buradayım. Annemin ve kendi adıma sizlere minnet borçluyum, çok teşekkür ederim.”

Neslihan Erdoğan, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, dış güçlere ilişkin olarak soru sormak istediğini belirtti ve şu ifadeleri kullandı; “Dış politika dediğimiz bir gerçek var. Ülkede ne zaman olağanüstü bir durum olsa dış güçler deniliyor ve artık insanlar buna inanmamaya başladılar. Bu konu ile ilgili neler düşünüyorsunuz, bizlere neler söylemek istiyorsunuz, bu dış güçleri nasıl yeneceğiz, teşekkür ederim.”

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ANNE ÇOK ÖNEMLİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, annenin önemine vurgu yaparak; “Ben tabi özellikle öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. Burada bayanlar sayısal olarak ağır basıyor. Bir kısmı anne, bir kısmı geleceğin anneleri. Ben anneme çok düşkündüm. Allah rahmet etsin. Fırsat buldukça, anneme kavuştukça ayaklarının altını öpmeye çalışırdım. Annem ayağını çekerdi. Anne, neden çekiyorsun derdim. Peygamberimiz ‘Cennet annelerin ayaklarının altındadır’ buyuruyor anne, bırak ben ayaklarının altında cennetin kokusunu alayım. Ağlamaya başlardı. Tabi şimdi nesli bu noktaya taşımak çok önemli. Bunu yakalamamız lazım. Bakın babalar demiyor, annelerin ayaklarının altındadır diyor. Anne çok önemli. Aile kurumunu önemsememiz buradan geliyor. Ana. Hiçbir şeye paha biçilmez. Sizler çok önemlisiniz.” dedi.

“BİR KENARA ATMAK MÜMKÜN DEĞİL”

Daha sonra dış güçler konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Şimdi dış güçleri bir kenara atmak mümkün değil. Eğer siz dik durursanız, sağlam durursanız, güçlü bir diplomasiniz olursa dış güçlerin de size bakışı tabii ki farklı olacaktır. ‘Türkiye öyle kolay kolay eti yenen bir ülke değilmiş' derler. O hâle getirmek lazım. Bundan sonra çok daha farklı adımlarımızı inşallah görebilirsiniz." diye konuştu.

Haber: Ramazan Çetin