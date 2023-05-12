WanHaber – Özel

Son yıllardaki seçimlerde bağımsız milletvekili adayı olmayı ihmal etmeyen İdris Ahi, 28. Dönem milletvekili genel seçimleri için de Van’dan bağımsız aday oldu.

Ahi, seçimlere 2 gün kala Van beşyol meydanında miting düzenleyecek. Bağımsız aday Ahi’nin düzenleyeceği mitingin standı kuruldu.

Vatandaşları mitinge davet eden İdris Ahi, sabahın erken saatlerinden itibaren stant çalışmalarını yakından takip ediyor.

İdris Ahi’nin bugün Cuma namazından sonra Beşyol Meydanı’nda gerçekleştireceği mitinge katılımın ne düzeyde olacağı merak konusu oldu.

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik