Geçtiğimiz yıl mayıs ayında ibadete kapatılan, haziran ayında ise yeniden yapımına başlanan ve içerisinde 91 adet iş yerinin yer alacağı camide kaba inşaatın son aşamaya geldiği belirtildi.

1976 yılında ibadete açılan Hz. Ömer Cami, kent merkezinin önemli yapılarından biri olarak İskele Caddesi, Sıhke Caddesi ile Beşyol Meydanı’nın kesişim noktasında bulunuyordu. 2011 yılında Van’da meydana gelen depremlerde hasar gören yapı için güvenlik gerekçesiyle yıkım kararı alınmış, 2025 yılı haziran ayında ise yeniden inşa süreci başlamıştı.

KUBBE ÇALIŞMALARI TAMAMLANMA AŞAMASINDA

İnşaat mühendisi ve firma yetkilisi Doğan Kahraman, WanHaber’e yaptığı açıklamada, büyük ana kubbenin kapatılma aşamasına geldiğini belirterek, “Caminin bitimine artık yaklaştık. Kubbe imalatını bağlıyoruz. Şu an ahşap imalat sürecine geçildi. Tahmini olarak 10 gün içinde beton dökümü yapılacak.” dedi.

MİNARE İMALATI GAZİANTEP’TE YAPILDI

Kahraman, kubbe dışında iki minarenin kaldığını belirterek, “Minarelerin çelik kalıp imalatı Gaziantep’te yapılıyordu. Şerefeler dahil yeni bir proje ile yeniden sipariş verildi. Malzeme imalat süresi yaklaşık 45–50 günü buldu ancak süreç tamamlandı. Muhtemelen Pazartesi günü bismillah diyerek minarelerinde yapımına başlayacağız.” ifadelerini kullandı.

KABA İNŞAAT TEMMUZ ORTASINDA TAMAMLANACAK

Mevcut iş programına göre kaba inşaatın 15–20 Temmuz tarihleri arasında tamamlanmasının planlandığını ifade eden Kahraman, gecikmenin Gaziantep’teki çelik kalıp imalatından kaynaklandığını söyledi.

İNCE İŞÇİLİK İÇİN İHALE SÜRECİ BEKLENİYOR

Öte yandan camiyle ilgili ince işlere dair ihale hazırlıklarının sürdüğü, ihale sürecinin ise proje aşamasında olduğu ve henüz gün belirlenmediği öğrenildi.