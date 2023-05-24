Ligin 9. Haftasında Vanspor ile anlaşan, iç sahada ve dış sahada takımına oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ümit Bozkurt, takımın başında çıktığı 30 maçta 61 puan toplamayı başardı.

UEFA-B lisansına sahip olan ve Vanspor'un başında önemli bir başarı yakalayan Ümit Bozkurt, şimdi ise play-off'ta başarılı olmak için ter dökecek. Özellikle ilk devrenin son haftalarında Vanspor'a oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Teknik Direktör Bozkurt, 19 maçta yenilmezlik yüzü görmedi.

Vanspor'daki başarılı çıkışı ile 2.03 puan ortalaması yakalayan Ümit Bozkurt, Vanspor'un başında 229 günlük görev süresince başarılı bir grafik ortaya koydu. Ümit Bozkurt'un takımın başına geçmesinin ardından GMG Kastamonuspor'u 1-0, Ankara Demirspor'u 1-0, Kırşehir Futbol Spor Kulübü'nü 1-0, Serik Belediyespor'u 4-2, Bucaspor 1928'i 1-0, Uşakspor'u 3-1, Balıkesirspor'u 3-0 mağlup eden Vanspor, Ümit Bozkurt yönetiminde oynadığı Karacabey Belediyespor'a 2-0, Kocaelispor'da 4-2, mağlup oldu. Van temsilcisi ilk devrede Ümit Bozkurt yönetiminde Etimesgut Belediyespor ve Sarıyer maçlarını ise beraberlikle tamamladı.

İlk devrede oynadığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Vanspor, 33 puanla beşinci sırada yer almıştı.

Ligin ikinci devresine deplasmanda 2-0'lık Pazarspor galibiyetiyle başlayan Vanspor, daha sonra oynadığı maçlarda Fethiyespor'u 2-0, Adıyaman FK'yı 1-0, Kırklarelispor'u 1-0, İskenderunspor'u 2-0, Zonguldak Kömürspor'u 1-0, Diyarbekirspor'u 3-0 hükmen, Karacabey Belediyespor'u 2-0, Etimesgut Belediyespor'u 1-0, Sarıyer'i 3-2, Uşakspor'u 2-1, Balıkesirspor'u ise 8-0 mağlup ederken, 1461 Trabzon FK ile 0-0, GMG Kastamonuspor'u ile 0-0, Ankara Demirspor ile 2-2, Kocaelispor ile 0-0, Serik Belediyespor ile ise 2-2 berabere kalmıştı.

Van temsilcisi ikinci devrede 2 maçtan puansız ayrıldı. Van temsilcisi Kırşehir Futbol Spor Kulübü'ne ve Bucaspor 1928'e 1-0' mağlup oldu. Vanspor ligde oynadığı 38 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken, attığı 58 gole karşılık kalesinde ise 27 gol gördü. Van temsilcisi play-off potasında yer alan takımlar arasında en az mağlup olan ikinci takım olurken, en az gol yiyen takımlar arasında ise üçüncü sırada yer aldı.

Kırmızı- Siyahlı takım, yine play-off potasında yer alan takımlar arasında en fazla beraberlik alan takım olurken, ez az gol takım konumunda da bulunuyor. Vanspor Teknik Direktörü Ümit Bozkurt, takımının play-off müsabakasında başarılı olması için ter dökecek.

Van Bölge Gazetesi