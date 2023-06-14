Wanhaber

Yeni sezon öncesi yönetimini belirleyen ve görev dağılımlarını gerçekleştiren Vanspor’da, en önemli komitelerden biri olan Transfer Komitesi de belli oldu.

Edinilen bilgilere göre Vanspor Transfer Komitesi’nde 4 isim görev alacak. Başkanlığını Uğur Tunçdemir’in yapacağı Transfer Komitesinde Teknik Direktör Mustafa Sarıgül, Sportif Direktör Ali Kurt ve Kulüp Menajeri Osman Yıldırgan da komite üyesi olarak yer alacak.

İnce eleyip sık dokumak isteyen Vanspor’da iyi bir kadro ile beklentileri karşılamak istediklerini ve hedeflerine ulaşmak için emin adımlarla ilerlemek istediklerini belirten Transfer Komitesi Başkanı Uğur Tunçdemir, tüm transferlerde Teknik Direktör Mustafa Sarıgül’ün belirleyici olacağını kaydetti.

Transfer Komitesinin çalışmalarına ve görüşmelere başladığı öğrenildi.

Umut Tarhan